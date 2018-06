Habekost beginnt neue Tour im Herbst

Anzeige

Der Mannheimer Comedian Christian „Chako“ Habekost präsentiert sein neues Programm „De Edle Wilde“ ab Oktober 2018. Einer Mitteilung von BB Promotion zufolge beginnt Habekosts Tournee am 31. Oktober mit einer Show im Capitol Mannheim (Beginn: 20 Uhr). Kurz darauf tritt er am 2. November im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau auf. Weitere Tourtermine führen ihn unter anderem nach Neustadt (3. November, Saalbau), nach Frankenthal (9. November, Congressforum) und nach Landau (10. November, Festhalle). Karten gibt es ab 20 Euro (plus Vorverkaufsgebühren) bei BB Promotion (www.bb-promotion.com) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Aktuell ist der 56-Jährige noch mit dem Programm „WeeschWie’sch-Män“ auf Tour – und tritt unter anderem am 14. Juni im Schlosshof Weinheim auf, bevor Termine in Gensingen (20. Juli) und Schwetzingen (21. Juli) anstehen. lim

Info: Informationen und Karten unter: www.chako.de