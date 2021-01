Habekost sagt alle Hallen-Termine im Frühjahr ab

Rhein-Neckar.Der Comedian Chako Habekost hat alle seine Hallen-Termine im Frühjahr 2021 abgesagt. Wie der Veranstalter am Dienstagmorgen mitteilte, sind von der Absage folgende Auftritte betroffen: Römerberg, Rhein-Pfalz-Halle am 6. März, Heidelberg, halle 02 am 13. März, Hockenheim, Stadthalle am 19. März, Ludwigshafen, Pfalzbau am 11. April, Rheinzabern, Turn- und Festhalle am 17. April und in Mosbach, Alte Mälzerei am 18. April.

Tickets können dort, wo sie gekauft wurden erstattet oder gegen Gutscheine getauscht werden, hieß es in der Mitteilung. Die Termine in Lambsheim (24. April) sowie beide Open-Air-Veranstaltungen am 15. Juli in Edesheim und am 30. Juli in Mannheim sind von den Absagen nicht betroffen, hieß es weiter. Weitere Infos unter: chako.de/termne

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021