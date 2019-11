Haben Tiere Rechte – und wenn ja, welche?

Die Philosophie gilt als Disziplin, die sich nicht um Moden kümmert. Eher zeitlosen Fragen gilt ihr Interesse, doch zuweilen treffen diese genau den Nerv der Zeit. Auch das derzeit wieder viel gefragte Engagement für Natur und Umwelt legt philosophische Erörterungen nahe – etwa in der Frage, welchen Schutz die tierischen Lebewesen der Erde verdienen. Die Mannheimer Philosophin Ursula Wolf widmet sich diesem Zusammenhang in einem öffentlichen Vortrag aus Anlass des Welttags der Philosophie am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, im Schloss.

Grenzen des Eigeninteresses

Unter dem Titel „Haben Tiere Rechte?“ geht die emeritierte Professorin Fragen nach, die sie schon in grundlegenden Veröffentlichungen zur Tierethik erörtert hat, etwa in dem Buch „Ethik der Mensch-Tier-Beziehung“. Einige Theoretiker fordern geradezu, Tiere mit Bürgerrechten auszustatten; Wolf ist besonnener. Sie geht aus von bekannten Befunden: Tiere werden massiv (aus)genutzt, vor allem zur Nahrungsgewinnung, aber auch in der Medizin- und Arzneimittelforschung. Dass sie leiden, nimmt man in Kauf, und hier kommt die Moral ins Spiel: Sie setzt menschlichem Eigeninteresse Grenzen – und fordert, leidensfähigen Wesen dort Schmerzen zu ersparen oder zu lindern, wo es möglich wäre.

Wolf geht noch einen Schritt weiter zurück und fragt, was die Rede vom moralischen Status und von moralischen Rechten überhaupt bedeutet. Moralische Rücksicht müsse sich grundsätzlich auf alle leidensfähigen Wesen beziehen – und auf alle gleich. Gleichheit der moralischen Stellung bedeute aber dennoch nicht Gleichbehandlung, denn die Beziehungen zwischen Wesen seien unterschiedlich und implizierten unterschiedliche moralische Ansprüche. Im Übrigen stünden moralische Gründe im Kontext anderer Typen von Gründen, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Ziel ihres Vortrages sei es, teilt die Philosophin mit, auf solche Weise Grundlagen für ein reflektiertes Verhalten gegenüber Tieren zu erarbeiten. tog

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019