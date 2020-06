„Hässliche Rache“ an Serebrennikow?

Eine Maske trägt Kirill Serebrennikow am Tag des Strafantrags in seinem kritisierten Prozess. Ein Bild des regimekritischen sowjetischen Rockers Viktor Zoi ist darauf – samt Aufschrift „Zoi lebt“. Ein leiser Protest. Der 50-Jährige spricht von einem „absurden Prozess“ gegen ihn wegen Unterschlagung staatlicher Fördergelder. Sechs Jahre Haft drohen ihm. An diesem Freitag will das Gericht das Urteil verkünden.

Die Verteidigung fordert Freispruch. „Das wird eine Verurteilung der gesamten modernen Kunst“, sagt die mitangeklagte Theatermacherin Sofja Apfelbaum. Die Zeitung „Wedomosti“ zieht Parallelen zum Umgang mit Künstlern und Wissenschaftlern in Sowjetzeiten. Damals ließ Josef Stalin die Intelligenz reihenweise in Straflager einsperren.

In einem Brief an Kulturministerin Olga Ljubimowa fordern Tausende Kulturschaffende, die Vorwürfe gegen den Chef des Moskauer Theaters Gogol-Zentrum fallen zu lasen. Es seien Unterschriften und Beweise gefälscht und Zeugen unter Druck gesetzt worden. Der Regisseur Pawel Lugin spricht von einem „hässlichen Rachefeldzug“.

In seinen Filmen packt Serebrennikow gesellschaftskritische Themen an. Auch die russisch-orthodoxe Kirche kommt dabei nicht gut weg. Die steht im Ruf, sich immer wieder in kulturelle Belange einzumischen. Nach Kritik von Geistlichen wird 2015 in Nowosibirsk Wagners „Tannhäuser“ abgesetzt. Chef Boris Mesdritsch muss gehen, weil den Geistlichen eine Szene mit Jesus im Bordell missfällt. Härter trifft es 2012 Musikerinnen der Band Pussy Riot, die im Straflager landen, weil sie in der Hauptkirche des Moskauer Patriarchats singen. Sie protestieren gegen Präsident Wladimir Putin.

Serebrennikow versucht seit langem, einen Film über Peter Tschaikowsky zu drehen. Das Ministerium zieht Fördergelder zurück, als klar wird, dass die schwule Seite des Weltstars thematisiert wird.

Auch diesmal geht es um Fördergelder. Serebrennikow soll über eine von ihm gegründete Produktionsfirma etwa 1,6 Millionen Euro unterschlagen haben. Der Vorwurf lautet, es habe das Geld nie gegeben. Das ist widerlegt. Trotzdem beruft sich die Anklage auf die Buchhalterin Serebrennikows, die nach einem Deal mit der Anklage noch immer das künstlerische Team belastet.

Inszenierungen in Deutschland

Immer wieder gibt es Wendungen. Wohl auch weil sich Angela Merkel und Hollywood-Stars für ihn einsetzen, kommt er 2019 nach Hausarrest auf freien Fuß. Schon im Arrest inszenierte er aus der Ferne an den Opern in Stuttgart, Hamburg und Berlin. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020