Haller begeistert in der Alten Feuerwache

Es lohnt sich eigentlich immer, auf den Rat weiser Frauen zu hören, wie sich auch an diesem Abend in der Alten Feuerwache Mannheim zeigt. Früher habe er noch auf Englisch geschrieben, erzählt dort der Musiker Haller. Als er zum Studium an die hiesige Popakademie kam, fing er an, Songs auf Deutsch zu verfassen und fuhr mit einem Kollegen für eine Schöpfungsphase in ein Haus im waldigen „Nichts“

...