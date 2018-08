Haltestellen im trostlosen Niemandsland

Anzeige

Die Frau hat sich herausgeputzt, ihr bestes Kleid, elegante Schuhe und Schmuck angezogen. Jetzt steht sie an dieser trostlosen und etwas verwahrlosten Haltestelle, die so aussieht, als würde dort nie und nimmer ein Bus anhalten. Ein idealer Ort, um Becketts Drama „Warten auf Godot“ zu spielen. Aber nur eine von zahllosen Bushaltestellen in Armenien, die in den 60er- und 70er-Jahren als Symbole des Fortschrittsglaubens der damaligen sowjetischen Staaten galten. Doch dieser naive Glaube ist längst verlorengegangen.

Eine späte Entdeckung

Mit diesen Aufnahmen, entstanden zwischen 1997 und 2011, beginnt im Frankfurter Städel die Schau von Ursula Schulz-Dornburg. Ein Name, der selbst Fotokennern nicht sogleich geläufig ist. Denn sie hat sich nie um Ruhm und Ehre geschert; sie hatte es auch, aus begütertem Haus kommend, finanziell nicht nötig. Schulz-Dornburg ist eine späte Entdeckung, wie das Städel an 250 mittelformatigen Fotos aus 13 Werkgruppen zeigt, alle aus der Zeit von 1980 bis 2012 stammend. Es ist die größte Retrospektive der inzwischen 80-jährigen und in Düsseldorf lebenden Künstlerin, die nur in Schwarz-Weiß arbeitet.

Und sie knipst noch analog, belichtet ihre Fotos selbst aus und macht dann aufwendige Barytabzüge. Also eine traditionell arbeitende Lichtbildnerin, die weder Reise- noch Reportagebilder macht. Zu Recht siedelt sie Städel-Chef Philipp Demandt „zwischen Dokumentation und Konzeptkunst“ an. Doch so richtig einordnen lässt sich die Künstlerin nicht, denn ihr Themenspektrum ist breit und kaum zu fassen. Es reicht von alten Kulturen und untergegangenen Landschaften bis zur heutigen Gesellschaft. Immer sind es sachliche, fast nüchterne Fotos, die in Serien entstehen und ein wenig an Bernd und Hilla Becher erinnern, auch wenn es nicht um alte Hochöfen, Wassertanks oder Fachwerkhäuser geht.