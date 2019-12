Haltung, Stil, dazu Klang

Früher war alles besser. Gemeint sind die 1980er Jahre: Politische Haltung konnte glamourös aussehen, tanzen konnte man auch dazu. Und da war, geboren und genährt im Schlagschatten des Kalten Krieges, ein glühender Lebenshunger, der sich im Pop Bahn brach. Zugegeben, das mag ein Fall von Verklärung sein, aber so fühlt es sich eben an, als die britische Gruppe Heaven 17 im Capitol ihre einstige Debütsingle „(We Don’t Need This) Fascist Groove Thang“ spielt und damit die Zeit auf das Jahr 1981 zurückstellt.

Glen Gregory und Martyn Ware hatten damals (mit Ian Craig Marsh) gerade erst die Synthie-Pop-Band Heaven 17 gegründet, eine Formation, die in aufsehenerregender Manier Funk- und Dance-Elemente in ihren Electro-Sound integrierte und in die Geschichte des Pop-Jahrzehnts eingehen sollte. Sänger Glen Gregory und Martyn Ware an Keyboard und Gesang legen pfundweise Charisma an den Tag, als sie sich (mit Sängerin Kelly Barnes und Keyboarderin Berenice Scott) im Capitol vor über 700 Zuschauern durch die Bandgeschichte spielen: „Crushed By The Wheels Of Industry“, „Play To Win“, „Come Live With Me“ – und natürlich: die herrlich überdrehte Heaven-17-Hymne „Temptation“.

Bowie die Ehre erwiesen

Eine Besonderheit ist zudem, dass hier im Prinzip zwei Formationen zu erleben sind, schließlich war Ware auch Mitgründer und bis 1980 Songschreiber von The Human League. Somit werden gleich zu Konzertbeginn „Circus Of Death“ und später nicht zuletzt „Being Boiled“ zu Gehör gebracht. Obendrein erweisen Heaven 17 dem Meister aller Pop-Klassen, David Bowie, mit „Let’s Dance“ die Ehre. Toll. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019