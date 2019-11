Handke erklärt sich

Sympathie für Serbien: P. Handke. © dpa

Drei Wochen vor der Verleihung des Literaturnobelpreises hat sich der österreichische Autor Peter Handke (76) zu seiner umstrittenen proserbischen Haltung während der Kriege in Ex- Jugoslawien geäußert. Es sei um „Gerechtigkeit für Serbien“ gegangen, sagte er im Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar, kein einziges. Das ist Literatur“, betonte Handke. Die Schwedische Akademie verteidigte ihre Entscheidung, Handke mit dem Nobelpreis für 2019 auszuzeichnen.

Handke hatte nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. Handke sagte, die Berichterstattung über Serbien sei damals monoton und einseitig gewesen. In dem Interview kritisierte er auch das deutsche Vorgehen. „Wie konnte Deutschland Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina anerkennen, wenn auf dem Gebiet mehr als ein Drittel orthodoxe und muslimische Serben lebten? So entstand ein Bruderkrieg, und es gibt keine schlimmeren Kriege (…).“ Er habe nie Sympathien für Milosevic geäußert. Dessen Begräbnis sei das Begräbnis Jugoslawiens gewesen. Deshalb sei er dort gewesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019