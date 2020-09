Hans Thomallas Oper „Dark Spring“ feiert in Mannheim Premiere

Also das passt. „Warum Oper?“ fragte Mannheims aktueller Opernintendant Albrecht Puhlmann noch 2005 im Titel eines Buches voller Gespräche mit Regisseuren. Und die Weiterführung könnten - mit demselben Titel - Gespräche mit Komponisten sein. Warum Oper? Das fragt sich auch Hans Thomalla. Der in Amerika lebende Bonner Komponist weilt zurzeit am Nationaltheater Mannheim, wo an diesem Freitag

...