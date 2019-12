Hardrock in breitem Querschnitt

Dass die dänischen Hardrocker von „D-A-D“ live eine Wucht sind, hat sich herumgesprochen. Beim ersten Gastspiel in der Quadratestadt füllen sie die Kolbenhalle fast bis in den hintersten Winkel. Und die Vorschusslorbeeren sind berechtigt. 19 Stücke, meist nur zwischen drei und vier Minuten lang, gibt’s auf die Ohren – was durchaus wörtlich zu nehmen ist. Jesper Binzer (Gesang, Gitarre), Stig Pedersen (Bass, Gesang), Jacob Binzer (Gitarre) und Schlagzeuger Laust Sonne legen los, als gäbe es kein Morgen. Was sich auf der Platte noch etwas handzahm, dezent losgerockt präsentiert, kommt auf der Bühne mit dem vollen Brett rüber.

Natürlich steht das neue, hochgelobte Album „A Prayer for the Loud“ mit sechs Songs im Mittelpunkt, aber die vier Dänen bieten an dem Abend einen breiten Querschnitt des bisherigen Schaffens. Die Charaktere könnten verschiedener nicht sein. Dort der hyperaktive Drummer Sonne, der stimmlich des Öfteren Sänger Jesper Binzer unter die Arme greift. Dieser, mit einer Reibeisenstimme als Bon-Scott-Wiedergänger, hat wohl auf der Tour das eine oder andere Mal zu viel mit Reißnägeln gegurgelt und kommt aus dem Krächzen gar nicht mehr raus.

Spezielle Melange

Stig Pedersen hat eindeutig einen Bass-Fimmel. Seine Instrumente haben zumeist schräge Designs, er muss zuhause den ganzen Keller damit vollstehen haben. Leider bestreitet er bei zwei Liedern auch den Lead-Gesang. Muss man nicht haben… Der einzig „normale“ in der Truppe scheint Gitarrist Jacob Binzer zu sein, der mit schöner Regelmäßigkeit griffige, melodiöse Soli liefert, die eine Vielzahl von musikalischen Einflüssen in sich vereinen.

Etwas Punk, dann wieder Southern Rock, eine Prise Country, gepfeffert mit Western, eine kräftige Dosis Hardrock und ein Schlag Heavy Metal: Fertig ist die spezielle Melange, mit der die Band zu begeistern weiß. Die Stücke aus der vorhergehenden D-A-D-Scheibe „Riskin’ it all“ präsentieren sich irgendwie griffiger, eingängiger als die neue, rohe, rockige Aufnahme. „Grow or pay“ ist ein gutes Beispiel dafür, wenn die Menge wie ein Mann mitsingt. Die Dänen fetzen. Aber irgendwo bei Stück 14 oder 15 wird’s dann recht austauschbar. Die Riffs gleichen sich, die Töne auch.

Dienstag, 17.12.2019