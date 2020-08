Harry Jeske gestorben

Harry Jeske (Bild), Mitbegründer und langjähriger Manager der Puhdys, ist tot. Er sei am Donnerstag in Wismar gestorben, sagte Keyboarder Peter Meyer am Freitag. Jeske wurde 82 Jahre alt. „Harry war damals der beste Manager der DDR“, sagte Puhdys-Sänger Dieter „Maschine“ Birr am Freitag. „Ihm haben wir sehr viel zu verdanken.“

Wegen einer Ohrenkrankheit stieg Jeske 1997 aus. Bei bis zu 100 Konzerten pro Jahr könne er nicht mehr mithalten, sagte er damals. Danach zog er sich zunächst auf die Philippinen zurück. Der Fliesenleger und Ofensetzer war mit einer Philippinerin verheiratet.

Band vielfach ausgezeichnet

Für Harry Jeske steht das „H“ in Puhdys. 32 Jahre alt war er, als die Gruppe im November 1969 in Freiberg ihr erstes Konzert gab. Bis 1989 wurden die Puhdys zwölfmal zur beliebtesten Rockband der DDR gewählt. 2016 löste sie sich auf. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020