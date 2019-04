Hart, aber behaglich

Es ist kurz vor amtlicher Geisterstunde, als ASP mit dem Song „Ich will brennen“ schließlich doch noch ihren Signatur-Hit aufglühen lassen, nachdem zuvor Besucherchöre dieser allerletzten Zugabe die Richtung gewiesen haben. Seit knapp drei Stunden stehen die Dunkel-Rocker da schon auf der Bühne der Halle 02, das Vorprogramm mit der (kein Witz, aber eine durchaus launige Idee) ASP-Cover-Band The Little Big Men nicht eingerechnet.

Dieser Langstrecken-Lieder-Lauf in eigener Sache hat durchaus seine besonderen Gründe, namentlich ist es ein Jubiläum, das ASP an diesem Abend zusammen mit ihren Gästen feiern wollen: „20 verdammte Jahre“ ist es mit den Worten von Frontmann Alexander „Asp“ Frank Spreng her, als er zusammen mit Gitarrist Matthias „Matze“ Ambré die Gruppe gründete. Damals zunächst ein Zwei-Mann-Projekt, erweiterte sich der Mitgliederkreis bald und bereits im Jahr 2000 wurde erste Album „Hast Du mich vermisst? (Der schwarze Schmetterling I)“ veröffentlicht. Zehn weitere Langspieler sollten folgen (ab 2011 ohne den inzwischen aus der Formation geschiedenen Ambré), zuletzt das 2017er Werk „zutiefst (Fremder-Zyklus, Teil 3)“.

Düsterer Gesang

Man kann also aus einer gut gefüllten Repertoire-Schatztruhe schöpfen, und – wie schon angedeutet: Das tun Spreng und seine vier Mitmusiker auch beherzt bei ihrem Konzert in der mit 1200 Zuschauern ausverkauften Halle 02, erste von fünf Station der „Pentagrammophon“-Jubiläumstour. Von „Wechselbalg“ und „Welcome“ zu „Schwarzer Schmetterling“ und „Weichen[t]stellung“, weiter zu „Abertausend Fragen“ und „Himmel und Hölle (Kreuzweg)“ lotsen sie ihre Zuhörer mit harter, aber freundlich-sicherer Hand durch die schattenreichen Gefilde ihrer Musik, die sie selbst mit einigem Charme als „Gothic Novel Rock“ (also gleichsam: Schauerroman-Rock) bezeichnen und in der sie düsteren Gesang mit Metal-Riffs, technoiden Elektronik-Funken und einer sympathischen Grundhaltung verschmelzen.

Mit „Rücken an Rücken“ gibt es auch ein ruhigeres Stück, bei „Denn ich bin der Meister“ aus „Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus“ setzt sich Streng einen Dreispitz aufs Haupt und bei einem weiteren Song aus dem Liederzyklus – „Osternacht“ – überreicht er einem Besucher eine Handpuppe, die der zu den Gesangseinspielungen der „Kantorka“ schwenken darf. Nicht zuletzt bei „Astoria“ stimmt das Publikum auch selbst kräftig ein. Bei aller Härte und Düsternis gestalten ASP mithin einen durchaus behaglichen langen Konzertabend. mav

