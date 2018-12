Harter Kampf ums Bild

Jonas Frey (l.) und Cédric Pintarelli zeigen „Shared Canvas“. © Eintanzhaus

So gegensätzlich Tanz und Malerei auf den ersten Blick zu sein scheinen, so wesensverwandt sind sie doch bei näherer Betrachtung. Während sich die Bewegung des Malers in Gestalt von Linien und Farben als Bild konserviert, entwickelt sich die Bewegung des Tanzes im Raum und verdichtet sich in der Erinnerung zu einem immateriellen Bild.

Die enge Beziehung der beiden Künste zueinander machte Jonas Frey und Cédric Pintarelli zum Inhalt ihrer Tanz Performance „Shared Canvas“ (Geteilte Leinwände). Dabei verwandelte sich die Bühne auch atmosphärisch in ein Maleratelier. Die Zuschauer saßen wie bei einem Boxkampf um den Ort des Geschehens herum und warteten gespannt auf die Eröffnung, die sich tatsächlich so wie bei einer abstrakt expressionistischen Malorgie vollzog. Malkarton lag auf dem Boden, die Tänzer im weißen Overall, nur der dazugehörige Alkohol oder die Dogen fehlten. Dafür sorgte die Musik für atmosphärische Dichte.

Immer neue Interpretationen

Beide Tänzer entwickelten dabei Figuren, die immer wieder unterschiedlich interpretiert werden konnten. Eine Leiter diente als Empore, von der aus die Entwicklung des Bildes vom höheren Standpunkt aus beobachtet wurde. Aktion und Reflexion wechselten wie im realen Malprozess.

Körperabdrücke und Pinselschwünge, die auf der auf dem Boden liegenden Malfläche ihre Spuren hinterließen, entstanden dabei als Materialisierungen der virtuosen Tanzbewegungen. Zum Schluss wurden die Einzelteile der Malfläche auseinandergenommen und vertikal aufgerichtet, sodass die Bühne wie eine Galerie vom Publikum begangen werden konnte. Neben den beiden genannten Tänzern wirkte auch Philipp Frey an der Konzeption mit. Dimitris Polychroniadis gestaltete das Bühnenbild und als DJ wirkte Daniel „Sonderskooler“ Lokas. Für die Dramaturgie zeichnete Eva-Maria Steinel verantwortlich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018