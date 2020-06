Harter Schlag für Musikfans

Heidelberg.Die Corona-Pandemie hat das erste hochkarätige Opfer in der regionalen Kulturlandschaft gefordert. Die Halle 02 in Heidelberg, eines der größten Kulturzentren für junge Pop-Kultur in Süddeutschland, stellt ihren Betrieb ein. Wie die Betreiber am Sonntag per E-Mail in einer Mitteilung an ihre Stammbesucher ankündigten, wird es „die Halle 02 in gewohnter Form bis auf Weiteres nicht mehr

...