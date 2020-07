Harter Straßenrap und Hupkonzorte bei Rapper Haftbefehl

Mannheim.In welcher Liga der Waldhof Mannheim denn nun eigentlich stehe, fragt Haftbefehl nicht ohne Grund mit einem Grinsen von der Bühne des Carstivals. Denn die Offenbacher Kickers spielen seit der vergangenen Saison nicht nur unter dem Aufsteiger SVW, Haftis Heimatstadt und Mannheim verbindet - zumindest was die Fanlager angeht - eine historische Hassfreundschaft. Nicht so jedoch an diesem Abend.

...