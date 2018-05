Hartmut Dorgerlohs Wahl gilt als sicher

Anzeige

Max Hollein etwa wurde gehandelt, Exportschlager aus Österreich, inzwischen zum Direktor des renommierten New Yorker Metropolitan Museum of Art berufen. Schließlich war der Kulturstaatsministerin auch schon vor drei Jahren mit der Wahl des britischen Museumsstars Neil MacGregor zum Gründungsintendanten ein echter Coup gelungen. Doch ausgerechnet dessen Erfahrungen mit den Eitelkeiten der Berliner Kulturszene machten eine Neuauflage unmöglich.

Denn das Humboldt Forum gründet, wie die „Süddeutsche Zeitung“ es einmal formulierte, „auf einem schwindelerregenden Geflecht politischer Interessen“. Nicht nur vier Ministerien und der Bundestag reden mit, auch der Förderverein, eine Bau- und eine Kulturstiftung. Vor allem aber bei den künftigen Nutzern blockierten Engstirnigkeit, Eifersüchteleien und Kompetenzgerangel einen großen Aufbruch.

So fürchtete die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, den Zugriff auf ihre Sammlungen zu verlieren – sie wird mit ihrer ethnologischen und asiatischen Sammlung auf 23 000 Quadratmetern die mit Abstand größte Fläche bespielen. Das Land Berlin, neben der Humboldt-Universität dritter Nutzer, lehnte die von Grütters gewünschte Führung „aus einem Guss“ gar ganz ab und handelte sich einen Sonderstatus aus.

Angesichts der Gemengelage, vielleicht auch wegen des im internationalen Vergleich eher bescheidenen Gehalts, hielt sich die Zahl der Bewerber um den Intendantenposten in engen Grenzen. Die größte Herausforderung für das Humboldt Forum ist nach Einschätzung von Experten der künftige Umgang mit dem kolonialen Erbe. Viele der Ausstellungsstücke stammen aus einer Zeit, in der auch Deutschland sich an den Schätzen in seinen Kolonialgebieten bereicherte. Ausgerechnet dafür gilt Dorgerloh nicht als ausgewiesener Fachmann. Ein Prüfstein wird sein, wie schnell er sich Experten ins Haus holt. dpa

