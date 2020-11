Hauptpreis des Mannheimer Filmfestivals geht nach Spanien

Mannheim.Am Sonntagvormittag sind die Preisträger des 69. Internationales Filmfestivals Mannheim-Heidelberg bekanntgegeben worden: Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den unkonventionellen Film „My Mexican Bretzel“ der spanischen Regisseurin Nuria Giménez Lorang. Auch die FIPRESCI-Jury der Filmkritiker vergab ihren Preis an dieses Werk, das alte Amateurfilmaufnahmen mit Tagebuchaufzeichnungen kombiniert und in eine eigentümliche Spannung bringt. Der Rainer Werner Fassbinder Award für das beste Drehbuch, dotiert mit 10.000 Euro, wurde dem Skript zum chinesischen Wettbewerbsbeitrag „Single Cycle“ zugesprochen, den der Regisseur Zhang Qi in Szene gesetzt hat und der mit viel Sinn für Atmosphäre von einer Heranwachsenden in einer chinesischen Großstadt erzählt.

Gleich zwei Preise gab es auch für das US-amerikanische Sozial- und Beziehungsdrama „Lorelei“ von Regisseurin Sabrina Doyle. Dieser Film gefiel dem Publikum am besten und erhielt deshalb den mit 5000 Euro dotierten „Audience Award“, außerdem votierte eine erstmals auf dem Festival aktive Studentenjury für das sensibel inszenierte Regiedebüt. Es erzählt von der Liebesbeziehung eines Haftentlassenen und einer alleinerziehenden Mutter. Die Preisvergaben wurden in einer Videomatinee mitsamt den jeweiligen Jurybegründungen bekanntgegeben. Das erstmals von einer neuen Leitung ausgerichtete Festival findet dieses Jahr infolge der Corona-Pandemie ausschließlich online statt. Bis Montagfrüh sind noch Filme der einzelnen Festivalreihen zu sehen. Infos zum Programm und zu den Streamingzugängen unter www.iffmh.de bzw. expanded.iffmh.de

