Hautnahe musikalische Erlebnisse

Ausgiebiger Applaus ertönt, als Karl-Heinz Steffens, ehemaliger Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Probesaal der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen betritt. Knapp 170 Zuhörer versammeln sich genau dort, wo in den Tagen zuvor die zehnte CD der Reihe „Modern Times“ mit Werken von Ernst Krenek (1900-1991) aufgenommen wurde. Ausschnitte werden an diesem Nachmittag

...