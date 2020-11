Hawane Rios singt von Neustadt aus für Ureinwohner auf Hawaii

„Wer meine Musik hört, weiß, wie unsere Widerstandskraft und unsere Stärke klingen.“ Sängerin Hawane Rios sitzt auf einer Terrasse auf Hawaii. Bei ihr ist es zehn Uhr am Morgen, in Deutschland neun Uhr am Abend. Zwischen den beiden Ländern: ein Bildschirm.

Mit Widerstand meint die 32-jährige Rios den, den sie und andere indigenen Hawaiianer gegen ein Teleskop leisten, das

