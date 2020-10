Heidelberg lässt einen Hauch "Der Pate" über die Bühne huschen

Vielleicht hatte Baden-Württembergs Kulturstaatssekretärin recht, als sie im Interview mit dieser Redaktion im Frühjahr meinte, die Kugeln fielen nach Corona möglicherweise nicht mehr an ihren alten Platz zurück, darin liege „auch die Möglichkeit, Dinge in Bewegung zu bringen, zu dynamisieren in einem positiven Sinne.“ Petra Olschowski meinte da nicht nur, aber auch: kleiner denken - gerade in

...