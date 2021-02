Heidelberger Autorin Laura Noll für Glauser-Preis nominiert

Heidelberg.Die in Heidelberg geborene und in Sinsheim lebende Autorin, Laura Noll (Bild), ist für den „Glauser-Preis“ nominiert. Noll darf in der Kategorie „Debüt-Roman“ auf eine Auszeichnung hoffen, teilte der Verein Syndikat e.V. mit. Nolls Roman „Der Tod des Henkers“,

...