Heidelberger Kollektiv De-Phazz bringt Weihnachtsalbum heraus

Zwischen Sofa-Lounge und Kaminfeuer, zwischen Copacabana und Pariser Café: Die in Heidelberg angestammte Band De-Phazz hat für ihr weltläufiges Winter-Weihnachtsalbum „Musik To Unpack Your Christmas Present“ ebenso neue Stücke komponiert wie Song-Klassiker von ihren Schneeketten befreit und auf leichtgängige Elektro-Schlitten gespannt. Wir haben darüber mit De-Phazz-Mastermind Pit Baumgartner gesprochen.

Herr Baumgartner, gibt es Traditionen und Liederklassiker, die bei Ihnen an Heiligabend nicht fehlen dürfen?

Pit Baumgartner: Ich muss gestehen, meine Weihnachtskarriere ist, seit der Sohn im Teenageralter ist, ein bisschen abgeflaut (lacht). Ich glaube, Weihnachten findet vor allem als Kind und mit Kindern statt. Ich erinnere mich natürlich an die Abende mit der ganzen Familie, aber mein Maßstab waren weniger die Traditionen. Ich dachte, ich muss schon die Stimmung treffen, aber die Platte soll nicht ganz so schwülstig sein.

Wie ist der Gedanke an ein Winter-Weihnachtsalbum überhaupt zustande gekommen?

Baumpartner: Ich muss gestehen, das ist die Idee von meinem Management, Dirk Mahlstedt, der früher Vertriebsleiter bei Edel war, der letzten deutschen Plattenfirma. Man träumt natürlich von dem „Last Christmas“-Effekt - dass deine Rente für die nächsten zwei Generationen eingespielt ist (lacht). Ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber als das Thema dann durch war und ich sagte, ‘Kommt, dann machen wir das!’, war es natürlich eine Herausforderung. Und der habe ich mich gestellt, aber nicht alleine, da sind so viele gute Leute dabei. Gerade Nummern wie „Ihr Kinderlein kommet“ von Eckes Malz oder „Sua Alegria“ von Ulf Kleiner - das Spuren von „Oh Du Fröhliche“ enthält - sind so, wie ich sie mir vorgestellt habe: Man hört die Melodie, denkt, man kennt es irgendwo her, aber man sitzt nicht gleich unter dem Weihnachtsbaum - und doch geht es ums Thema. Was mir am besten gefällt, ist, wenn die Nummer nicht gleich erkennbar ist. Mit zwei, dreien ist das sehr gut gelungen - ausgerechnet nicht meine (lacht). Aber darum geht es ja im Grunde, wenn man ein gutes Netzwerk hat.

Es heißt diesmal De-Phazz „& Co“. Bezieht sich das auf zusätzliche Kooperationen? Denn eigentlich ist De-Phazz ja ohnehin ein Musikerkollektiv...

Baumgartner: Stimmt, wenn man es als solches betrachtet, ist es eigentlich unnötig. Es waren zwei Sachen: einmal die Querverbindung zu „Tiffany & Co.“ mit der edlen Gestaltung des Albums. Und zum anderen auch „Co.“, weil ziemlich genau 20 Menschen involviert sind - das beschränkt sich dann nicht mehr auf die Band.

Sie haben gerade erst vor wenigen Monaten ein Remix-Album veröffentlicht, jetzt folgt das nächste. Sie sind ziemlich fleißig...

Baumgartner: Ich schweife mal vier, fünf Monate in die Zukunft, da kommt eine Kinderplatte: „De-Phazz & Freunde“ (lacht). Das sind so die Nachwehen der Corona-Pandemie, das gilt auch für die Weihnachtsplatte. Ich sitze hier im Studio, mit dem glücklichen Umstand: Ich kann arbeiten, ich arbeite gerne allein und merke diesen Lockdown gar nicht in der Form. Ich merke aber, dass die Menschen um mich herum darben, die ganze Band ist jetzt wieder mehr oder weniger stillgelegt. Und dann denke ich, muss ich für die anderen etwas mitarbeiten. Ich bin weich gefallen, ich bin eh kein Musiker, den es auf die Bühne drängt. Also was jammer’ ich? Mach was! Das war mein Ansatz.

Ihr seid vermutlich nicht alle physisch zusammengekommen, sondern habt Vieles einzeln aufgenommen?

Baumgartner: Ja, Sandie (Wollasch) war hier und Pat (Appleton) war auf der Durchreise da. Aber ansonsten - und das ist ja auch das Tolle, dass es jetzt diese ganzen digitalen Möglichkeiten gibt - hat Karl (Frierson) die Backings in Lindau gesunden, Eckes (Malz) hat in Spanien gewurstelt und Ilya (Xmz) aus Moskau etwas beigesteuert. Und so wurde es ein Wir-halten-zusammen-Werk.

Die Platte fühlt sich wie eine Klangreise um den Planeten an. War das der Vorsatz, eine Art weihnachtliche Weltläufigkeit einzufangen und nach Hause zu bringen?

Baumgartner: Ich mag das, ich finde diesen Gedanken dahinter gut. Musik ist für mich ein Fluchtpunkt, es kann eine Oase sein, aber auch etwas Verbindendes haben. Ich fühle mich als Europäer, und die Leute, die man auf seinem Weg trifft, empfinde ich als ein Geschenk. Das merkt man auch auf der Weihnachtsplatte.

Es gibt einen traurigen Aspekt: Der Musiker, Produzent und langjährige De-Phazz-Wegbegleiter Horst Schnebel ist im August gestorben.

Baumgartner: Für mich ist das ein enormer Einschnitt gewesen, weil ich meine ganzen Schallplatten praktisch durch seine Ohren produziert habe. Er ist immer das letzte Regulativ gewesen, bevor etwas rausgeht, ich habe ihm blind vertraut. Für mich war das ein richtiger Schlag. Wir waren gerade fertig, seine letzte Nummer war gerade gemischt. Alles, was wir am Ende tun konnten, ist die Platte ihm zu widmen.

