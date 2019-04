Heidelberger Stückemarkt startet

„Es ist nicht leicht, über Politik zu reden, aber wenn man ein Stück auf der Bühne sieht, kann man vieles teilen“, sagte Gülhan Kadim im Interview mit dieser Zeitung über die Theaterkunst in der Türkei. Kadim hat die Werke des Gastlandes Türkei, die beim Heidelberger Stückemarkt gezeigt werden, ausgewählt. Das Theaterfestival beginnt morgen um 19.30 Uhr im Zwinger 3. Nach der Eröffnung feiert um 20 Uhr im Zwinger 1 das Stück „Drift“ von Ulrike Syha Premiere. Bis Sonntag, 5. Mai, zeigt das Festival Uraufführungen und neue Werke. Die türkischen Stücke werden am Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai, gezeigt; die für den deutschsprachigen Autorenwettbewerb nominierten Werke am Samstag, 27. April, und am Sonntag, 28. April.

