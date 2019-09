Heimat für das innere Kind

Diese Frau therapiert ganz Deutschland: Stefanie Stahl. „Das Kind in dir muss Heimat finden” ist der Titel des Buches, mit dem die Autorin den Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste über Wochen hinweg erklommen hat. Sie kommt am Dienstag, 8. Oktober in die Bad Mergentheimer Buchhandlung Moritz und Lux.

Stefanie Stahl ist Diplom-Psychologin und arbeitet in freier Praxis in Trier. Zu ihren Spezialgebieten zählen die Themen Bindungsangst, Stärkung des Selbstwertgefühls und die Arbeit mit dem „inneren Kind”. Als Autorin hat sie zahlreiche erfolgreiche Bücher wie „Jein!” oder „Leben kann auch einfach sein!”, „Jeder ist beziehungsfähig” und „Das Kind in dir muss Heimat finden” geschrieben und damit ein Millionenpublikum erreicht.

Urvertrauen entwickeln

Glückliche Beziehungen durch Urvertrauen. Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit das nötige Selbst- und Urvertrauen, das uns als Erwachsenen durchs Leben trägt.

Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben. Stefanie Stahl hat einen neuen, wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind” entwickelt: Er geht von dem verletzten „Schattenkind” aus, in dem unserer negativen Glaubenssätze und die daraus resultierenden belastenden Gefühle abgespeichert sind. Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, lässt sich das „Sonnenkind” befreien – unser lebenszugewandter, freudiger und starker Wesenskern, der glückliche Beziehungen und ein Leben in Fülle erst möglich macht. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr bei Moritz und Lux.

Karten gibt es im Vorverkauf und zu einem höheren Preis an der Abendkasse.

