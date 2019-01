Heimat mit Kontrasten

Heimat – ein großes, ein pathetisches Wort. So vieles ist mit diesem Begriff verbunden. So viel Negatives, wenn man nur an den Missbrauch des Begriffs durch die Nationalsozialisten denkt. So viel Positives, wenn das Wort Heimat beispielsweise Gefühle von Wärme und Geborgenheit weckt.

Mit jenem Begriff beschäftigt sich die neueste Ausgabe der „Chaussee – Zeitschrift für Literatur und Kultur der Pfalz“. Das Heft blickt auf den kommenden Kultursommer 2019 des Landes Rheinland-Pfalz voraus. Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober werden dabei unter dem Titel „Heimat(en)“ Veranstaltungen zum Thema stattfinden. Die „Chaussee“ macht schon einmal Lust darauf, führt den Leser mit facettenreichen Beiträgen an das Thema heran. Interviews, Gedichte (etwa von Dieter M. Gräf oder Hasan Özdemir) und Essays beleuchten sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte von Heimat. Dabei haben alle Texte einen regionalen Bezug zur Heimat der „Chaussee“, dem Südwesten Deutschlands.

So gibt etwa Nora Krug Einblicke in ihre Gedanken zum Thema. Im Interview berichtet die aus Karlsruhe stammende und in New York lebende Publizistin über ihre Herangehensweise an die verwandten Begriffe Heimat und Identität, mit denen sie sich im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Heimat – Ein deutsches Familienalbum“ beschäftigt hat. Der Schriftsteller Wolfgang Diehl erinnert an die in Landau geborene Autorin Martha Saalfeld.

Blick in die Küche

Eine besondere Facette des Themas liefert der frühere Leiter des Ernst-Bloch-Zentrums in Ludwigshafen, Klaus Kufeld: Er nähert sich dem Thema als Feinschmecker an. Was bedeutet Heimat in der Küche? Die Gedanken zu Fragen wie dieser sind es, die seinen mitunter launig, ironisch geschriebenen Essay zu einem besonders starken Beitrag der aktuellen Ausgabe machen. seko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019