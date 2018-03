Heimatgefühl statt Berlin

Anzeige

Fabian Winkels, alias Fabe, hat sich in den Sphären der House-Musik zu einem Aushängeschild Mannheims entwickelt. Alleine im vergangenen Jahr veröffentlichte der DJ und Produzent sieben House-Platten. Nicht nur das: Als erster Mannheimer Discjockey überhaupt war er beim „Boiler Room“ in Frankfurt zu Gast. Regelmäßig lädt diese Veranstaltungsreihe bekannte DJs aus aller Welt zum Auflegen vor tanzenden Menschen ein.

Mannheimer Diskjockey und Produzent mit Herzblut Fabian Winkels wurde 1986 in Berlin geboren und ist in Mannheim aufgewachsen. Fabe hat Textilmanagement studiert. Kurz vor dem Bachelorabschluss brach er sein Studium ab, um Musik zu produzieren und aufzulegen. Als Mitglied des Duos Bunte Bummler feierte Fabe mit seinem Kumpel Manuel Vobis erste Erfolge im mittlerweile geschlossenen „2RAUM“ in Schwetzingen. Seine im Jahr 2015 auf dem Mannheimer Label Valioso veröffentlichte „Sketch EP“ begründete den Beginn seiner Solo-Karriere. Mittlerweile buchen ihn Clubs aus ganz Europa. 2018 erscheint „Sketch EP 2“ beim Mannheimer Label Valioso. moe Weitere Informationen online unter: be9music.com/be9/

An einem milden Vorfrühlingsabend nimmt sich Winkels Zeit für ein Gespräch. Als Fabe an der Teufelsbrücke im Jungbusch ankommt, hat er bereits zufällig den einen oder anderen Freund auf der Straße getroffen: „Ich mag das Kompakte hier“, sagt der Musiker. Weil er gerne im Mannheimer Kiez unterwegs ist, zieht es ihn weiter in einen nahegelegenen Burgerladen, den Freunde des Musikers eröffnet haben. Winkels bestellt Burger mit Pommes.

Beeinflusst von US-Rapper

Hier spricht der junge Mann über seine Geburtsstadt Mannheim: „Berlin ist eine geile Stadt, aber am Ende bleibe ich Lokalpatriot. Heimat ist mir wichtiger als Berlin“, sagt Winkels. In der vielseitigen Quadratestadt fühlt sich der Musiker deutlich wohler: „Mannheim ist eine Stadt, in der es normal ist, wenn der Anwalt mit dem BASF-Arbeiter abhängt.“ „Auch die kurpfälzische Mundart ist authentisch“, ergänzt Winkels.