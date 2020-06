Heimkehr in die reale Schallwelt

„Wir freuen uns wirklich sehr“, sagt Sören Gerhold, als er das Publikum zum ersten Konzert seit langer Zeit in der Alten Feuerwache Mannheim begrüßt. „Und ich freue mich, dass wir mit einer Form von Musik eröffnen, die ich am meisten vermisst habe – nämlich freier Improvisation.“ Etwas, was nach Meinung des Feuerwache-Geschäftsführers nicht als Streaming-Format oder zuhause von CD abgespielt funktioniere. Man kann ihm nur beipflichten: Perkussionist Joss Turnbull ist ein Meister der organisch-elektronischen, aus dem Moment geborenen und mit ausgewiesener Könnerschaft in vielgestaltige Zustände und Räume transzendierenden Klangschöpfung – man muss und sollte ihn live erleben. Und eine Komponente, die diesen Abend fest in unserer Erinnerung verankern wird, ist der Umstand, dass dies überhaupt wieder möglich ist.

Vor knapp drei Monaten war in der Feuerwache das bis dato letzte Konzert ausgerichtet worden, dann kam der Corona-Lockdown. Seit 1. Juni erlaubt das Land Baden-Württemberg wieder Kulturveranstaltungen mit unter 100 Besuchern, unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. „Das war wirklich eine nicht einfache Zeit“, blickt Gerhold zurück, auch für die Feuerwache und ihr Team, die es gewohnt seien, im Jahr über 300 Veranstaltungen stattfinden zu lassen, für maximal bis zu 1000 Besucher. Zugleich weist er auf „eine gewisse Luxussituation“ hin, in der sich das Kulturzentrum auch aufgrund seiner Größe befinde: „Wir können uns einfach sehr klein machen, auch ohne viel Aufwand“, so Gerhold. Andere, kleinere wie größere Häuser, hätten es mit Blick auf die Rentabilität schwerer.

Die Besucher, allein oder zu zweit gekommen, haben am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen und sind an einen der rund 30 kleinen, schließlich zum größten Teil besetzten Tische geführt worden. Hier kann man auch die Maske abnehmen und die Ohren ganz Joss Turnbull widmen. Der Absolvent der Mannheimer Musikhochschule und künstlerisch wie geografisch weitgereiste Musiker lebt heute in Berlin.

Trommelt auch mit Besen

Im Kern seiner Klanggemälde steht die persische Tombak-Trommel, die er mit Fingern, Besen und Stöcken spielt und mit elektronischen Tonerzeugern und Effekten verquickt. Dergestalt kreiert er immer neue, von vielfältigen Formen bevölkerte Schallwelten, in denen kybernetische Soundorganismen durch rhythmische Schleifen schwirren und schwärmen, Dynamik und Stille ineinanderfließen. Das klingt zugleich nach Zukunft und archaischer Vergangenheit, ist experimentell und dabei mit hoher Kunst- und Fingerfertigkeit in Töne gesetzt. Ein schönes Konzert, das sich obendrein ein bisschen wie Heimkommen anfühlt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020