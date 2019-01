Heimspiel für Musical-Star

Seine Verbundenheit mit der Region ist unverkennbar: Das Publikum im Mannheimer Schatzkistl fieberte ihm geradezu entgegen, jubelte, swingte im Takt, schnippte mit den Fingern; es kennt seine Songs und es darf Fragen stellen, denn Darius Merstein-MacLeod öffnet sich seinen Fans und ließ sie in sein Leben blicken. „Musik und ich“ überschreibt er seinen intimen Konzertabend, an dem er die Stationen seiner 37-jährigen Bühnenkarriere vorüberziehen lässt, von seinen Weggefährten erzählt, dem Mannheimer Produzenten Michael Brenner etwa. Oder der britischen Jazzsängerin Jeanette MacLeod (die bis zu ihrem Tod 2011 mit ihm liiert war).

1966 in Schlesien geboren, kam er als Jugendlicher nach Deutschland, wirkte in einer Band mit und wurde für Musicalrollen entdeckt. In Richard Gepperts Musical „Human Pacific“ schaffte er 1995 in Mannheim den Durchbruch (neben Xavier Naidoo). „Musik ist mein Leben“, gesteht der aus einer Musikerfamilie stammende Künstler, der seine Stimme autodidaktisch perfektioniert hat. Seit Jahren ist er in allen Genres zuhause: Jazz und Rock, Soul und Funk, selbst vor der Klassik macht er nicht Halt. Seinen Respekt vor all den Evergreens der Nachkriegsjahre zeigte er an diesem Abend unter anderem durch seine wunderbaren Interpretationen von Ella Fitzgeralds „Summertime“ oder ABBAs „Thank You For The Music“.

Anrührende Songs

Im Jazzpianisten Daniel Prandl fand Merstein einen kongenialen Begleiter. Dieser schwieg, wenn der Sänger ein zartes polnisches Volkslied anstimmte, dann wieder war er dezent zurückhaltend oder improvisatorisch ausschmückend, so bei den Musicalsongs aus „Jekyll & Hyde“. Zu den musikalischen Genüssen des Abends gehörten besonders anrührende Songs aus „Les Misérables“. Mit der Ballade „My funny Valentine“ aus dem Broadway-Musical „Babes In Arms“ ging dieser wirklich klangvolle Abend im Schatzkistl dann zu Ende. cha

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019