Heiße Beats im Herbst

London als Hauptstadt eines einstmals die Welt umspannenden Ex-Kolonialreiches ist zum Standort eines gigantischen musikalischen Schmelztiegels geworden, vielfältig gespeist von Migrantinnen und Migranten aus allen Teilen des Commonwealth. Die Band Kokoroko, ein Oktett um die Trompeterin Sheila Maurice-Gray, stellt da keine Ausnahme dar. Mit einem deutlichen Akzent auf der Rhythmik Afrikas allerdings; der Afro-Beat eines Fela Kuti wird nicht von ungefähr als Haupteinfluss genannt.

Virtuos mit einem einzigen Ton

Das ist ein bisschen schade, weil die lässige Gelöstheit etwa des karibischen Reggae ihrer Musik gut tun würde. Statt dessen steht sie von Anfang an ständig unter Dampf, ohne wirkliche Entspannungspause auch in langsameren Tempi. Das tanzfreudige Publikum im unbestuhlten Saal ficht es nicht an. Selbst die darunter versprengten älteren Semester bewegen zum unerbittlich strengen Rhythmus sachte die Hüften.

Vom Einfluss des Jazz künden ausgedehnte Improvisationen auf Trompete, Posaune, Altsaxofon, E-Piano und Gitarre. Deren harmonische Grundlage ist meist von modaler Simplizität, aber diese Einfachheit spiegelt sich auch in der melodischen Anlage der Soli: keine komplizierten längeren Phrasen dominieren, sondern Motiv-Kürzel, die auf leicht nachvollziehbare (manchmal auch recht einfältige) Weise hin und hergeschoben werden. Den Vogel schießt Nate Holder am Saxofon ab, indem er sich einmal längere Zeit auf einen einzigen Ton kapriziert – das freilich rhythmisch so variabel, dass es schon wieder hoch virtuos ist. swm

