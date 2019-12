Heiteres Lachen und nicht zu übersehende Ratlosigkeit

Einen ungewöhnlichen Theaterabend erlebten die Besucher in den Kammerspielen am Mainfranken Theater Würzburg. „5 Kilo Zucker“ heißt das Theaterstück des israelischen Autors Gur Koren, das als deutschsprachige Erstaufführung mit der anwesenden Übersetzerin Adin Stern kräftig mit den Seh- und Hörgewohnheiten des Publikums aufräumte.

Eine lohnende Ausgrabung eines Experiments, das in der Regie von Marco Milling zugleich Stärken und Schwächen offenbarte. Die Inszenierung oszilliert zwischen Realität, Wahrheit und Fiktion.

„Gur“ ist gleichzeitig der Vorname des handelnden Protagonisten, Erzählers und des Autors, der sogar bei der Uraufführung vor rund zehn Jahren in Tel Aviv selbst die Hauptrolle spielte. In den Anfangsszenen bezieht Alexander Darkow als Gur die zweidimensionalen, schwarz-weißen Comic-Zeichnungen auf der Bühnenrückwand in sein Spiel ein. Im etwas umständlich erzählten Prolog wird immer wieder beteuert, eine „wahre“ Geschichte zu erzählen. Die Figuren des Comics werden später lebendig und entwickeln mit Geräuschen, Sprech- und Bewegungsphasen ein skurriles Eigenleben.

Worum es geht, ist schnell erzählt. In Tel Aviv: Der etwas planlos agierende, beschäftigungslose Regisseur Gur Koren bewirbt sich als Lehrer an einer Schauspielschule in Tel Aviv. Trotz des Zuspruchs der schrillen Schulleiterin, köstlich gespielt von Johanna Meinhard, die noch zwei weitere Rollen ausfüllt, wird daraus nichts. Denn plötzlich erscheint ihm der Geist seines Großvaters, der den Enkel beauftragt, eine wahre Begebenheit während des Zweiten Weltkriegs ins rechte Licht zur rücken. Damals schmuggelte er auf der Flucht in die Sowjetunion mit seinem Freund Josef Riba fünf Kilo Zucker über die Grenze und wurde verhaftet.

Der Freund dagegen konnte fliehen und dessen Enkel Daniel Riba, den Bijan Zamani verkörpert, ist gerade dabei, eine Biografie über das Leben seines Großvaters zu veröffentlichen. Gurs Großvater wurmt aber, dass er nicht in der Episode über den Zuckerschmuggel nicht erwähnt wird. Der Enkel willigt widerwillig ein und startet eine irre, von Klischees wimmelnde Suche.

Dabei begegnet er einer Leonie, Ramona und einer Prostituierten, allesamt wandlungsfähig von Mira Huber gespielt, sowie einem Bettler, dem „Marko Elektro“ und einem Taxifahrer; drei von Thomas Klenk mit Bravour gespielte Rollen. Der Geist seines Großvaters bemächtigt sich dabei dieser Personen, wenn der Auftrag an den Enkel zu scheitern droht.

Sehr gelungen wirkten die Kostüme von Dejana Radosavljevic im Bandagen-Look von Mumien, mit denen das geisterhafte Treiben des Großvaters illustriert wurde. Als Daniel Riba dem Enkel Gur nur nach einer gemeinsam verbrachten Nacht entgegenkommen will, kommt es in einer Zeitschleife zu immer neuen Versuchen, die Handlung in eine vom Großvater gewünschte Richtung zu bringen. Fast den Magen verderben kann man sich dann mit einer zu großen Portion des Absurden, als zum Ende der Enkel vom Großvater aufgeklärt wird, dass der damalige Schmuggelpartner doch nicht Josef Riba war.

Die mit Musik von Adrian Sieber und Marco Milling untermalte Geschichte wird mit einem von Selbstironie geprägten, leicht anarchistischen jüdischen Humor erzählt, was unterschiedliche Reaktionen des Publikums hervorrief.

Heiteres Lachen auf der einen, nicht zu übersehende Ratlosigkeit auf der anderen Seite. Nicht ausgeschlossen, dass es im Original Wortspiele gibt, für die es schwer ist, mit der Übersetzung einen Zugang zu einem gelegentlich „meschugge“ machenden Humor zu finden.

