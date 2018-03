Hektik des Alltags stiehlt die Lust am Lesen

Anzeige

Es steht nicht gut um das Medium Buch. Tönt es zumindest seit Jahren unisono aus den Reihen der Verlage. Und die Zahlen sprechen Bände: Zwischen 2012 und 2016 hat der Buchmarkt rund sechs Millionen Käufer verloren, nicht einkalkuliert sind dabei Schul- und Fachbücher. Das ergab eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Gfk im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die Umsatzzahlen waren zwar im vergangenen Jahr noch stabil, der Absatz, also die Menge an verkauften Büchern, geht weiterhin zurück. Das liegt vor allem daran, dass Leser insgesamt weniger, aber dafür teurere Bücher kaufen. So bitter das klingen mag, „der Käuferschwund spielt uns als Messe in die Hände“, sagt Pressesprecherin Julia Lücke von der Leipziger Buchmesse.

Denn ein Silberstreif am Horizont des deutschen Buchmarktes deutet sich aktuell an. Die Besucherzahlen bei Literaturfestivals und Messen steigen. Etwa beim hiesigen Lesen.Hören in Mannheim, bei der Lit.Cologne in Köln und der ab heute startenden Leipziger Buchmesse. In Leipzig rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit rund 208 000 Besuchern und damit mit 13 000 mehr als im vergangenen Jahr. Mit Zahlen allein wollen die Organisatoren jedoch nicht vorliebnehmen. „Wir möchten den Verlagen eine Plattform bieten“, sagt Julia Lücke. Viele kleinere Verlage müssten jetzt so sehr wie nie um die Aufmerksamkeit ihrer potenziellen Leser buhlen. „Die Kleinteiligkeit wird größer. Wir haben sehr viele Aussteller da, die Stände werden dafür umso kleiner. Die Verlage wollen von den Lesern gesehen werden“, erklärt Lücke. Das sei auch einer der Gründe für das wachsende Angebot an Ausstellern.

Überblick Buchmesse Die Leipziger Buchmesse und das Literaturfestival „Leipzig liest" bieten vom 15. bis 18. März tausende Veranstaltungen.

Der Heidelberger Lyrik-Experte Michael Braun wird auf der Messe heute um 14 Uhr mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet.

Das diesjährige Gastland der Messe ist Rumänien. Eingeladen sind bekannte Autoren wie Mircea Cartarescu, Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und viele junge Schriftsteller.

Zu den Höhepunkten zählt die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse. Nominiert sind in der Sparte Belletrik: Isabel Fargo Cole, Anja Kampmann, Esther Kinsky, Georg Klein und Matthias Senkel.

Verändertes Medienverhalten

Warum der Buchkauf so stark zurückgeht, ist de facto noch nicht vollends geklärt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben, die im Juni veröffentlicht werden soll. Die Branche nehme das Problem sehr ernst, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.