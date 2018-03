Helene Fischer kehrt in die SAP Arena zurück

Anzeige

Mannheim.Im vergangenen Jahr feierte sie mit 55.000 Fans bei fünf ausverkauften Shows hintereinander in der Mannheimer SAP Arena - nun hat Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin Helene Fischer auf Facebook zwei Sonderkonzerte in der Quadratestadt angekündigt. Auch auf der Homepage der SAP Arena freut man sich über die Konzerte, die am 1. September (20 Uhr) und 2. September (18 Uhr) über die Bühne gehen.

Grund für die zwei zusätzlichen Shows ihrer "Live"-Tour ist die Erkrankung während der laufenden Tour, aufgrund der Helene Fischer Konzerte in Berlin und Wien absagen musste. Da sich Künstlerin und Veranstalter entschlossen haben, die ausgefallenen Shows im Herbst nachzuholen, die opulente Show mit großem Ensemble jedoch einiges an Probenvorlauf benötigt, ist auch Mannheim eine der Stationen, mit denen sich Fischer erneut auf die großen Herausforderungen ihres Auftritts vorbereitet.

Tickets für die beiden Shows in Mannheim sind ab dem heutigen Freitag um 12 Uhr im allgemeinen Vorverkauf auf Eventim sowie telefonisch unter der Nummer 0621/101011 erhältlich. Ab welchem Preis die Karten für das Mannheimer Konzert zu haben sind, war zunächst noch nicht bekannt. (mer)