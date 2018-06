Helene Fischer sorgt für Partystimmung

Anzeige

Leipzig (dpa) - Atemberaubend und sexy: «Seid Ihr bereit?», schreit Helene Fischer am Samstagabend in den wolkenverhangenen Leipziger Himmel. Das tausendfache Echo geht im ersten Jubel unter.

Auf den riesigen LED-Flächen, die die Kulisse der gigantischen Bühne bilden, wiegen sich Palmen im Wind zum Sonnenuntergang. «Jetzt und hier ist alles, was zählt!» In der Red Bull Arena gehen Konfettikanonen und Raketen los. Die Schlagerkönigin ist wieder auf Stadion-Tour - und ganz in ihrem Element.

In Jeans-Overknees und -Hotpants, Strassbustier und Schulterstücken mit langen Fransen taucht die 33-Jährige aus dem Bühnenboden auf, inmitten der Fans. Um in den nächsten mehr als zwei Stunden für Sommergefühle in der Arena zu sorgen, wo sonst die Bundesligaprofis von Red Bull kicken. Mit eigenen Hits wie «Phänomen», «Flieger», «Fehlerfrei», «Die Hölle morgen früh», «Mit keinem andern» oder auch «Flieger» reißt sie die 40.000 Fans beim nahezu ausverkauften Auftaktkonzert vom ersten Ton an mit und von den Sitzen.