Herrlich schrecklich

Ausdrucksstark: Václav Luks am Dirigentenpult. © Studio Visuell

Bei der Uraufführung teilte sich das Meer für Georg Friedrich Händel eher nicht. Sie war ein Schlag ins Wasser, weil er seinem Publikum in London viel zu selten starsänger-besetzte Ohrwurm-Arien bot: In „Israel in Egypt“ dominiert der Chor mit 31 Auftritten – neben den drei Duetten und fünf Arien. Dieses Oratorium könnte man auch „Choratorium“ nennen. Welche theologischen und hoch politischen Implikationen das besitzt, versucht beim Heidelberger Frühling eine Podiumsdiskussion zu klären, und der Ballsaal in der Stadthalle platzt dabei aus den Nähten. Weil Jan Assmann spricht, der nicht allein Ägyptologe ist, sondern seit seinen Jugendjahren auch entflammter Händel-Liebhaber.

Assmann erklärt, dass der im Alten Testament erzählte Auszug aus Ägypten, der im Oratorium insbesondere im zweiten Teil vertont ist („Exodus“), zum ersten Mal das „Staatsvolk“ Israel hervorhebe. Deswegen sei der Chor Protagonist von „Israel in Egypt“ – und die Exodus-Geschichte fast so etwas wie der „Ursprung des Nationalismus“. Auch wenn Assmann das dann wieder etwas abschwächt. Rainer Hermann tut es nicht, der „FAZ“-Experte für den Nahen Osten ist im Ballsaal ebenfalls dabei und glaubt, dass dieser alte Bibelstoff bis heute nachwirke: im orthodoxen Judentum, das „Landnahme als Auftrag“ auffasse. Und mit dem Recht des Stärkeren auch praktiziere.

Bass-Duett macht Eindruck

Václav Luks und sein Collegium 1704 aus Prag dagegen praktizieren anschließend im Großen Saal der Stadthalle historisch bestens informiertes Musizieren. Lassen allerdings den ersten Teil des Oratoriums weg und fangen mit dem Exodus an, dem Befreiungskrieg mit Gottes Hilfe. Das Orchester straft den Pharao mit allen Plagen, der kompakte Chor beherrscht sein Stimmwerk zwischen homophonen Klangflächen und kontrapunktisch aufgeschlitzten Doppelfugen exzellent, die Solosänger lassen selten Wünsche offen. Kleinere Partien werden aus dem Chor besetzt, im Fall des Bass-Duetts glückt das fantastisch. Gottes Zorn macht mächtig Eindruck. HGF

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019