Herz und Geist geöffnet in schrägen Zeiten

Wie sich die Zeit des Corona-Lockdowns sinnstiftend hat nutzen lassen, zeigt der Fall des Andreas Rathgeber: Der Sänger und Akkordeonist hat währenddessen sein neues Programm „Schräge Lieder für schräge Zeiten“ erarbeitet, dass er nun in der „Kultur in the City“-Reihe der Mannheimer Citykirche Konkordien und des Vereins Livekultur Mannheim vorstellt.

Spitzbübisch und satirisch

Herausgekommen ist spitzbübisch-satirisches Musikkabarett, das einen einerseits in angenehmer Weise an den großen Georg Kreisler denken lässt – mit launigen Chansons im munteren Musette- und Tango-Schritt. Obendrein serviert Rathgeber akrobatische Stimmbandkunst, mimt etwa lautmalerisch vorbeirasenden Autobahnverkehr, ahmt Hackbrett-Spiel nach oder führt einen Fantasie-sprachlichen Dialog über die „metaphysischen Aspekte der Nikomachischen Ethik von Aristoteles“. Es mag ja sein, wie der Musiker lehrt: „Das Leben ist nun mal kein Tanzlokal.“ Aber hierbei macht es trotzdem ordentlich Spaß!

Und weil dieser Abend eine Doppel-Veranstaltung ist, können die Zuschauer (die maximale Zahl von 100 ist bald erreicht) anschließend mit der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) dem „Klang der Seelen“ lauschen, bei einem musikalisch-lyrischen Streifzug durch Lieder aus vielen Jahrhunderten und Ländern der Welt. OMM-Mitbegründer und Dozent und Ali Ungan musiziert hier mit Freunden und den eigenen Kindern, mit Jabir und Roshen Ungan sowie Emre Can Erol und Nurullah Turgut. Von Folklore bis Funk, vielstimmig und reich, voller Tiefe, Gefühl und rhythmischer Dynamik erklingen die Weisen, zwischen denen Mélanie Buonomo poetische Texte liest – von Versen des mittelalterlichen Dichters und Mystikers Rumi bis zu Rainer Maria Rilke. Eine wunderbare Konzertlesung, die Geist und Herz öffnet.

Info: Nächster Termin: Kipsych (Pop-Duo), Mi, 26. August, 19 Uhr.

