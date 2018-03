Heyme setzt „Götz“ in Szene

Anzeige

Hansgünther Heyme führt in diesem Sommer bei den Burgfestspielen in Jagsthausen Regie bei einer Neufassung des „Götz von Berlichingen“. Von Heyme, der die deutsche Theaterlandschaft seit den 1960er Jahren prägt, ist ein spannender Zugriff auf Goethes Frühwerk zu erwarten. Wie die Burgfestspiele auf ihrer Internetseite mitteilen, feiert das rund zweistündige Stück am Samstag, 26. Juni, Premiere. Die Proben sollen bereits Anfang Mai beginnen. Der 82-Jährige liefert auch Entwürfe für das Bühnenbild und die Kostüme. Hansgünther Heyme lebt mit seiner in Ludwigshafen, wo er von 2004 bis 2014 das Theater im Pfalzbau leitete. lim