Hildebrandt-Preis für Andreas Rebers

Der Dieter-Hildebrandt-Preis der Stadt München (10 000 Euro) geht in diesem Jahr an den Kabarettisten Andreas Rebers (60, Bild). Mit Rebers werde ein präziser Analytiker ausgezeichnet, der es meisterhaft verstehe, die richtigen Fragen zum falschen Zeitpunkt zu stellen, hieß es gestern zur Begründung. Rebers wuchs im niedersächsischen Weserbergland auf, war musikalischer Leiter des Schauspiels am Staatstheater Braunschweig und Ensemblemitglied bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Seit 1999 tourt er mit seinen kabarettistischen Programmen durch Deutschland. dpa