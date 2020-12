Hilfe für Clubs und Livespielstätten

Ein Runder Tisch mit Vertretern von Verwaltung und Betroffenen hat eine finanzielle Unterstützung für Mannheimer Clubs und Livespielstätten auf den Weg gebracht. Wie die SPD-Gemeinderatsfraktion am Dienstag mitteilte, werden „die beschlossenen 126.500 Euro (…) noch 2020 auf die 18 eingegangenen Anträge verteilt und ausgezahlt“. Die Sozialdemokraten hatten die Unterstützung in einem Antrag gefordert.

Die Hilfe wird aus dem für das Stadtfest eingeplante Budget finanziert, heißt es. „Kultur leistet in Mannheim einen essentiellen Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb ist es so wichtig, unsere Clubs und Livemusikspielstätten gut durch die Krise zu bringen“, wird der Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecher, Thorsten Riehle, zitiert.

