Hilfe, ich bin ein Herr!

Corona macht einiges mit uns. Dinge, die vor einem Jahr als alltäglich und unverzichtbar gegolten haben, werden nun hinterfragt; Freundschaften in Zeiten der Kontaktbeschränkungen auf eine harte Probe gestellt; und ja, der Lockdown wirkt sich auch auf den Alterungsprozess aus. Das ist dem Autor beim jüngsten – im Übrigen dringend notwendigen – Friseurbesuch klargeworden.

Sich seiner sozialen Rolle bewusst, willigt der Autor ein, einen Auszubildenden an seine Haarpracht zu lassen. Warum auch nicht? Angefangen hat jeder mal. Nur unwesentlich jünger als der Autor, erklärt der Azubi jeden seiner Schritte und endet stets mit: „Ich hoffe, das ist in Ordnung, mein Herr?“

Es war alles in Ordnung. In bester Ordnung. Also frisurentechnisch. Doch viel mehr beschäftigt die Anrede „mein Herr“. Mit 28 Jahren ist man also im stattlichen Herrenalter. Also nichts mehr mit Jugend. Elan. Unsterblichkeit. Erschreckend! Die Zeit vergeht. Mit – oder trotz? – Corona umso schneller. Wann kommt der Sonntagshut?

Während Schere und Rasierer über das Haar jagen, zwischen weiteren, nur noch rudimentär wahrgenommenen Erklärungen, schweifen die Gedanken ab. Welche gesellschaftlichen Pflichten gehen mit dem Herrenalter einher? Und – die Frage aller Fragen: Zählt man mit 28 Jahren schon zur berüchtigten Klasse der „Alten Weißen Männer (beziehungsweise Herren)“? Gleichzeitig mit dieser Frage drängt sich die auf, ob es eigentlich auch Junge Weiße Männer, sogenannte JWM, gibt? Und wenn nicht: Ist das ein Fall von Jugenddiskriminierung? Oder ist es gar nicht erstrebenswert, überhaupt als Weißer Mann bezeichnet zu werden? Identitätskrise!

Die Gedanken schweifen ab. Drehen sich immer schneller. Bis – die Frisur steht! Mal schauen, was der nächste Haarschnitt bringt. Und jetzt: Erstmal ein Herren-Gedeck! Sebastian Koch

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020