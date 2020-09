„Hinreichender Tatverdacht“?

Blick auf das Haus. © Uli Deck/dpa

Zum Vergewaltigungsvorwurf am Badischen Staatstheater soll nun das Karlsruher Landgericht eine Entscheidung treffen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag bestätigte, hat sie Beschwerde gegen einen Beschluss des Amtsgerichts eingelegt, das ein Verfahren abgelehnt hatte. „Wir gehen nach wie vor von einem hinreichenden Verdacht aus“, so ein Sprecher der Behörde. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen einen Mitarbeiter des Theaters außerhalb der Führungsebene Anklage erhoben. Von der Beschwerde hatten am Freitag die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) berichtet. Der Fall, der sich laut BNN nach einer Premiere ereignet haben soll, ist einer von mehreren Vorgängen im Zusammenhang mit dem Theater, die die Justiz beschäftigen. Es ist noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verbreitung pornografischer Schriften anhängig sowie eine Strafanzeige wegen Untreue. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020