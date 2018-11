Hinreißende Präsenz auf der Bühne

Sie ist der Superstar der westafrikanischen Musikszene und ein Bühnenerlebnis ohnegleichen: Fatoumata Diawara aus Mali. Bereits mit ihrem Debütalbum „Fatou“ wurde sie im Jahr 2011 zur Ikone, mit ihrer Hauptrolle im Film „Mali Blues“ weltberühmt, und mit ihrem jüngsten, zweiten Album „Fenfo“ ist sie gerade auf Tournee. Aber dennoch: Trotz ihrer Professionalität fiel es Diawara im Extraprogramm der Festspiele Ludwigshafen zunächst schwer, ihre Livequalitäten im Pfalzbau Ludwigshafen auszuspielen.

Zunächst – das verweist zugleich darauf, dass Diawaras Auftritt in zwei Hälften gegliedert war. In der Mitte, im Zentrum des Konzerts, stand die Botschaft, die Diawara bei all ihren Auftritten verkündet: ein langes Plädoyer für Kinder- und Frauenrechte, ein eindringlicher Appell für Frieden und Menschlichkeit, eine Rede zugunsten offener Grenzen und für ein Bewusstsein dafür, was es heißt, Mitmensch zu sein.

Soziales Engagement

Davor, in Halbzeit eins, startete das Konzert fast ruhig, chansonartig, und mit zwei Liedern, die die Jugend Afrikas dazu ermuntern sollten, Verantwortung zu übernehmen und das Bild von Afrika als Kontinent der Kriege, Katastrophen und Krankheiten zu verändern; und dann eben „Timbuktu“, der Song, mit dem Diawara Erziehungs- und Bildungschancen für Kinder einfordert. Da dauerte es noch, bis sich die Band aus Sekou Bah am Bass, Yacouba Koné an der Gitarre, Arecio Smith am Keyboard und Jean-Baptiste Gbadou am Schlagzeug in den Rhythmus aus Jazz und traditionellem malischen Gesang eingefunden hatte und bis der Funke aufs Publikum übersprang. Zumal Diawara auf Chorsängerinnen verzichtete und deren Parts schlicht einspielen ließ – das wirkte doch merkwürdig und hätte andernfalls mehr Leben und Bewegung auf die Bühne gebracht.

Dann aber, mit ihren Hommagen an die US-Jazz- und Bluessängerin Nina Simone und an den Afrobeat des nigerianischen Popstars Fela Kuti, und mit ihrem Lied „Mama“ entfaltete sich die mitreißende Kraft von Diawaras dahinflutenden Rhythmen. Nun zeigten die Musiker mit ihren Soli Präsenz und bewies Diawara an der Gitarre, dass sie nicht nur beeindruckend singen, sondern auch brillant spielen kann. Da flocht sie Klassiker wie „Sowa“ aus ihrem Debütalbum ein oder Hits wie „Nterini“ aus dem aktuellen Album „Fenfo“, mit dem Diawara denjenigen eine Stimme geben will, die sonst nicht gehört werden – „Something to say“ lautet entsprechend Diawaras englischsprachige Übersetzung von „Fenfo“.

Starkes Ergebnis nach lauem Start

Letztlich war es ihrer persönlichen Bühnenpräsenz geschuldet, dass Diawara das Publikum im Pfalzbau doch noch zu begeistern verstand. Direkte Ansprache der Fans, und über das obligatorische Mitklatschen hinaus die Anleitung zum Tanz, so dass letztlich der Saal wogte. Nach verhaltenem Beginn also doch noch ein grandioses Erlebnis, das, wer Diawaras Auftritt in Ludwigshafen verpasste, im Rahmen ihrer Europatournee am 13. Dezember in Mainz neu erleben kann.

