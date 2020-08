Hinter dem Abgrund geht’s weiter

Black Project spielen am und mit dem Abgrund. Einen Schritt weiter, und sie würden wohl in den finsteren Schlund hinabstürzen – und ihre Zuhörer gleich mitreißen. Passend zum „Abgesang der Vögel auf den Sommer haben wir ein paar schattige Melodien dabei“, kündigt Kontrabassist Matthias Debus zu Beginn des Konzertes im Rahmen der „Sitzt, wackelt und hat Luft“-Reihe der Alten Feuerwache in Mannheim an.

Aber keine Sorge, durch welche Düsternis die sechs ganz in Schwarz gekleideten Jazz-Abenteurer auch wandeln: Wer sich mit in ihre Musik fallen lässt, der landet weich und komfortabel, auf virtuos aufgeschüttelten, mit hypnotischen Mustern bestickten Paradekissen, wie etwa im Eröffnungsstück der Fall – einer kleinen Hommage an Richard Strauss und seine Alpensymphonie namens „Die Wand“, wie Debus verrät. Und das, obgleich die Formation sich geschworen habe, „nur Titel zum Thema ,schwarz’ zu schreiben und zu spielen“, fügt der Kontrabassist hinzu, dessen launige, sich unversehens verzweigenden Ansagen übrigens allein schon den Konzertbesuch wert wären.

Treibend durch die Nacht

Aber es gibt natürlich noch ganz andere gute Gründe, die dafür gesorgt haben, dass die Sitzgelegenheiten vor der Halle samt und sonders belegt sind. An erster Stelle ist da die weitere hochkarätige Black-Project-Besetzung zu nennen, mit Jörg Teichert an Gitarre und Bass, Jo Ambros an E- und Pedal-Steel-Gitarre, Konrad Hinsken an den Tasten, Christian Huber am Schlagzeug sowie, als Gast, Julian Maier-Hauff an Trompete und Posaune. Hinzu kommt außerdem das hervorragende eigene Songmaterial, das neben bereits bekannten Album-Titeln allerhand neue Stücke umfasst, die mit der nächsten geplanten Veröffentlichung erscheinen sollen.

Knapp zwei Konzertstunden treibt man so mit dem Sextett durch die Nacht und die von funkelnden Streiflichtern erhellten Sound-Straßen, träumt in Gaze gehüllte Americana-Träume, reist ins Weltall, groovt im Jazzkeller, reitet auf psychedelischen Winden und findet den Blues in der Kohlemine des Progressive-Rock: Großartige Musiker, großartiges Konzert!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020