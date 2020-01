Hinterm Idyll lauert die Satire

Wer kennt nicht „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Ich hört ein Bächlein rauschen“ oder „Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jedem Kieselstein […]: Dein ist mein Herz, und sollte es ewig bleiben“? Ein Meilenstein der Musikgeschichte ist Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Im Schatten des Komponisten steht der – selbst unter Literaturwissenschaftlern – kaum bekannte Urheber des Textes: Wilhelm Müller (1794 bis 1827).

Bravos und langer Applaus

Das Konzert „Die schöne Müllerin“ mit dem Trio Julien Prégardien (Tenor), Kristian Bezuidenhout (Pianist) und Siemen Rühaak (Schauspiel) gelingt nicht nur ein Brückenschlag über zwei Jahrhunderte, der etliche Überraschungen parat hält, er rehabilitiert zudem den Dichter, der posthum (etwas herablassend) als „Musterknabe der Romantik“ und, wegen seiner Affinität zur Antike, „Griechen-Müller“ tituliert wurde. Das Publikum im Carmen Würth Forum honoriert das erfrischende Singspiel mit Bravos und anhaltendem Applaus.

Im Liederzyklus entwickelt Wilhelm Müller autobiografisch getönt, eine romanhafte Erzählung über einen Müllerburschen und dessen unglückliche Liebe zu einer Müllerin, die ihm („Mein Schatz hat’s Grün so gern“), von einem schmucken Jäger ausgespannt wird.

Die gleichgestimmte Seele

Müller wünschte sich nichts sehnlicher als eine Vertonung: „Ich kann weder spielen noch singen, und wenn ich dichte, so sing ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser gefallen als jetzt. Aber getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele finden, die die Weisen aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt“, notierte Müller 1815 ins Tagebuch.

Die gleichgestimmte Seele lässt nicht lange auf sich warten: Der Wiener Komponist Franz Schubert (1797 bis 1828) horcht die Musik aus den Versen der Dessauer Dichters so gut heraus, dass Müllers Worte und Reime im Sog der Synthese fast so tragisch untergeht, wie der verliebte Müllergesell zwischen Hoffen und Bangen im Bach ertrinkt.

Differenziert skizziert der Text Farb- und Gefühls-Valeurs – insbesondere die Farbe Grün. Entsprechend vielschichtig, empathisch und tonmalerisch ist die Interpretation des Komponisten aus Akkordfiguren, aus Schrittrhythmen des Wanderers, dem Fließen des Bachs, mittels Echo eine Berglandschaft suggeriert. Mal kontrastieren solistische Motive von Klavier und Singstimme, mal verbinden sie sich unisono. Außergewöhnliche Tonarten–wechsel und Akkordbrechungen überwinden gestalterisch weitsichtig epochale Grenzen.

Grandiose Stimmführung

Grandios die modulationsfähige Stimmführung, die Julien Prégardien, von Hause aus lyrischer Tenor, virtuos einsetzt und bis zur Helden-Dramatik ausbaut. Bewundernswert die sublime Klavierbegleitung von Bezuidenhout, der als Experte historischer Aufführungspraxis an einem blutjungen Flügel brilliert, ein Nachbau aus der Schubertzeit, gefertigt in der Clavierwerkstatt Christoph Kern (bei Freiburg).

Dramaturgisch ein kleiner Geniestreich ist die Einbindung des Akteurs Siemen Rühaak.

In der Rolle des Autors hat er das erste und letzte Wort: „Weil gern man schließt mit einer runden Zahl, tret ich noch einmal in den vollen Saal, als letztes, fünfundzwanzigstes Gedicht, als Epilog, der gern das Klügste spricht. Doch pfuschte mir der Bach ins Handwerk schon mit seiner Leichenred in nassem Ton. Aus solchem hohlen Wasserorgelschall zieht jeder selbst sich besser die Moral; ich gebe es auf, und lasse diesen Zwist, weil Widerspruch nicht meines Amtes ist.“

Siemen Rühaak rezitiert jene fünf Gedichte, die Schubert nicht vertonte.

„Das Mühlenleben“, „Erster Schmerz, letzter Scherz“, „Blümlein Vergissmeinnicht“ und überrascht mit Müllers Prolog und Epilog.

Prickelnde Selbstironie

Sie würzen das „typisch romantische Idyll“ gekonnt mit poetischer Satire und prickelnder Selbstironie. Als extrovertierter Joker setzt Rühaak Kontrapunkte, bringt als Dialogpartner Bewegung ins szenische Spiel; positiver Nebeneffekt: Die Akustik des Konzertsaals erreicht eine bislang nicht gehörte Plastizität.

Wer Schubert sagt, sollte zukünftig Wilhelm Müller nicht unterschlagen.

