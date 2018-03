Historische Chance

Anzeige

Die Oscars werden in diesem Jahr zum 90. Mal verliehen. Dabei könnte so mancher Rekord aufgestellt werden. Bei der diesjährigen Oscarverleihung könnten Frauen Geschichte schreiben: Als erst fünfte Frau überhaupt ist Greta Gerwig mit ihrem Werk „Lady Bird“ für die beste Regie nominiert. Als einzige Frau gewann in dieser Kategorie bisher Kathryn Bigelow (2010 für „Tödliches Kommando – The Hurt Locker“). Nun könnte Gerwig ihr folgen. Außerdem ist Rachel Morrison die erste Frau, die in der Oscar-Geschichte für die beste Kamera nominiert wurde. Sie geht für ihre Kameraarbeit bei dem Südstaatendrama „Mudbound“ ins Rennen.

Als Film mit den höchsten Gewinnchancen gilt „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ des Mexikaners Guillermo del Toro: Der Streifen geht mit 13 Nominierungen ins Oscar-Rennen. Daraus erwächst zugleich die Chance, bei den Verleihungen einen Rekord aufzustellen. Bislang konnten drei Filme jeweils elf Oscars gewinnen: „Ben Hur“, „Titanic“ und „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“. dpa