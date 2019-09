Historische Spielweise

Tüchtig, tüchtig, diese jungen Musiker, die seit 2015 im Landes-Jugend-Barock-Orchester gemeinsam musizieren. Zwei Dutzend an der Zahl, haben sie sich der historischen Spielweise verschrieben und sie machen das richtig gut. In der Johanniskirche Mannheim-Lindenhof stellten sie unter künstlerischer Leitung ihres Gründers Gerd-Uwe Klein die Ergebnisse ihrer zehnten Arbeitsphase vor. Hübsch aufbereitet zu Beginn die Musik von Jean Baptiste Lully zur satirischen Gesellschaftskomödie „Der Bürger als Edelmann“ von Molière. Bemerkenswert gut fanden die Instrumentalisten ins barocke Idiom, es macht Freude, ihnen zuzuhören. Als lockerer Gag interviewte zudem eine fiktive Reporterin den Sonnenkönig, um pseudo-naiv das Damals am Heute zu messen.

Vitale Bewegung

Solistisch überzeugten die hell timbrierte Sopranistin Theresa von Bibra und der gut veranlagte Altus Jan Jerlitschka in der Psalmvertonung „Tilge, Höchster, meine Sünden“ von Bach nach Pergolesi, eingebettet in den ambitioniert ausgespielten Streichersatz. Der Wechsel zwischen Lamento, vitaler Bewegung und schön aufgestelltem Amen-Schluss bereitete keinerlei Probleme, vielmehr war die Mentoren-Tätigkeit des Freiburger Barockorchesters spürbar. „Krass“ würde man heute zu „La Follia“ sagen, meinte die Reporterin. Francesco Geminiani hat das „verrückte“, berühmte Thema in seinem Concerto grosso ausgeziert – und die solistischen Violinistinnen Clara Maier und Esther Dankaert in abgestimmter, dialogischer Partnerschaft gemeinsam mit dem Streichorchester zur Blüte gebracht. BE

