Historischer Blick auf die Migration

„Zu diesem Zeitpunkt eine solche Menge von Ausländern hereinzubringen (heißt) die Lebensmittel noch mehr verteuern; unsere einheimischen Handwerker und Arbeitsleute brotlos machen und die Zahl unserer eigenen Armen erhöhen.“ Diese Zeilen stammen nicht aus der Gegenwart, mit ihnen erörtert der britische Schriftsteller Daniel Defoe im Jahr 1709, wie mit Flüchtlingen aus der Pfalz umzugehen ist.

Diese machten sich damals, vor mehr als 310 Jahren also, vor allem aus wirtschaftlicher Not aufgrund der Verwüstungen der Pfalz durch französische Truppen auf den Weg nach Großbritannien. Aber der eingangs erwähnten Skepsis stand im Vereinigten Königreich auch eine deutliche Willkommenskultur gegenüber. Sie sah die Aufnahme der Pfälzer als Ehre und „Gewinn für die gesamte britische Nation“, „da sie deren Macht und Herrlichkeit vergrößert, den Handel fördert und den Reichtum des Königreiches mehret“. So notiert es Defoe in der am 11. August 1709 veröffentlichten Schrift.

Defoe (1660-1731) erstellte seine Studie „Kurze Geschichte der pfälzischen Flüchtlinge“ im Auftrag von Lord Godolphin, dem Minister von Königin Anne - sie stand zuletzt im Mittelpunkt des Films „The Favourite“ von Giorgos Anthimos, wofür Schauspielerin Olivia Colmar den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle erhielt. Defoe recherchierte im amtlichen Auftrag und formulierte seinen Text als Plädoyer für die Integration der Flüchtlinge.

Gut strukturiert stellt Defoe zunächst die Pfalz und die vorrangig betroffenen Städten vor, listet die Zahl der Flüchtlinge und die Kosten ihrer Unterbringung auf und erarbeitet Optionen ihrer Ansiedelung. „Dies nennt man die Unterpfalz, zur Unterscheidung von der in Bayern (...). Diese Gegend ist der allerschönste Teil des deutschen Reiches“, schwärmt Defoe. Ihre „Hänge sind mit Rebstöcken bedeckt, ihre Ebenen und Täler sind reich an Korn und Früchten und ihre Wälder üppig mit allerlei Wildbret besetzt. Der Rhein fließt mitten durch das Land, nützt sehr dem Handel und liefert ihnen, gemeinsam mit Neckar, eine Fülle an Fischen. Die meisten unserer pfälzischen Flüchtlinge wohnten in der Nähe von Heidelberg, Mannheim, Frankenthal, Speyer, Worms und in anderen Teilen der Unterpfalz entlang des Rheins.“

Dass sich London für die Flüchtlinge aus der Pfalz engagieren müsse, rechtfertigt Defoe auch mit der Erinnerung an die englische Prinzessin Elisabeth als Gattin von Kurfürst Friedrich V. und dessen tragische Verwicklung in die Religionskriege 1618 bis 1648, die zur Verwüstung der Kurpfalz beigetragen hatten. Defoe rechnet vor, wie viel die „huldvolle Königin“ Anne für die Flüchtlinge aus der Unterpfalz bereits investierte, wie viel aber auch private Spender an Geld aufbrachten, die einen Wohltätigkeitsverein gründeten, um die Flüchtenden zu versorgen. Auf vier Seiten listet Defoe die Namen der Adeligen, Bischöfe und Bürger auf, die hilfreich agierten.

Untergebracht sind die pfälzischen Flüchtlinge in Auffanglagern in Camberwell und Blackheath nahe oder inmitten Londons, und wenngleich nicht wenige von ihnen auf eine Weiterfahrt in die USA hofften, lautet Defoes Argumentation, dass die Leistungskraft der Pfälzer nicht an andere Regionen verloren werden darf. Zudem hatte die britische Krone gerade erst ein neues Einbürgerungsgesetz beschlossen … Defoes Vorschlag: Um die Kosten für die Pfälzer nicht weiter steigen zu lassen, solle ihnen statt Almosen vielmehr Lohn dafür gezahlt werden, dass sie in ausgewiesenen Gemeinden Häuser und Dörfer errichten, wo sie sich dann auch ansiedeln und mit ihrem Handwerk zum Gemeinwohl Großbritanniens beitragen können. Ganz abgesehen von dieser erstaunlich heutigen Diskussion erlaubt der Essay „Kurze Geschichte der pfälzischen Flüchtlinge“ einen Blick auf das essayistische, sozialpolitische Schaffen des Autors. Die Neuedition seines Essays in der Büchergilde Gutenberg ist daher als literarischer Glücksfall zu betrachten.

Bis Daniel Defoe 1719, im Alter von 59 Jahren, seinen ersten und berühmtesten Roman veröffentlichte, wirkte er als Journalist und Zeitungsherausgeber und hatte als solcher schon seit 1697 die Einbürgerung von Ausländern propagiert. So überrascht es nicht, dass die Einbürgerungsfrage auch sein Romandebüt eröffnet: Robinson Crusoe, Defoes Hauptfigur, ist Sohn eines nach London ausgewanderten Kaufmanns aus Bremen und hieß ursprünglich Kreutzner.

