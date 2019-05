Hits der Temptations strahlen im Mannheimer Capitol

Mannheim.Es fiel schon mal leichter als an diesem sommerlich warmen, hellen Freitagabend, ins Mannheimer Capitol einzukehren, wo gleich das Licht ausgehen sollte – und die Scheinwerfer an für The Temptations in Glenn Leonards Revue-Besetzung. Aber die gut 700 Zuschauer kommen keineswegs von der Sonne in die Traufe. Denn die fünf Sänger und sechs Instrumentalisten, die den Geist und die Harmonien der

...