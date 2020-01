Hits und irre Anekdoten

Vier Stunden Musik und Stories aus den „guten, alten Zeiten“ der Rock-Geschichte – das erlebten am Dienstag rund 750 Besucher in der Würzburger Posthalle. Sweet-Chef Andy Scott mimte den Conferencier, der den Köpfen von Wishbone Ash, Nazareth und Uriah Heep einige der skurillsten Erlebnisse aus über 50 Jahren Business entlockte. Und die Bands spielten dazu jeweils ein rund einstündiges Set, bei dem die Fans voll auf ihre Kosten kamen.

Gipfeltreffen der anderen Art

Es war ein Gipfeltreffen der anderen Art: Dass drei klassische Rock-Bands zusammen auf einer Bühne stehen, hat man schon öfters erlebt. Neu beim Konzept „Music & Stories“ war und ist, dass die mit Hits gespickten Sets der Gruppen in den notwendigen Umbaupausen mit Anekdoten gefüllt werden.

Wer dachte, hier kämen „Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“ auf den Tisch, der wurde vielleicht enttäuscht, wer aber beinharter Fan ist, mit vielen Interna belohnt. Wishbone Ash-Gründungsmitglied und Gitarrist Andy Powell erklärte, wie er 1970 den für seine Band berühmten Zwei-Gitarren-Sound erfunden hatte, der später Bands wie Thin Lizzy oder Iron Maiden maßgeblich beeinflusste. Bernie Shaw und Mick Box hatten Geschichten von seltsamen Auftrittsorten auf Lager. Nazareth-Kopf Pete Agnew erinnerte sich daran, wie seine Band auf Tour einmal von der Polizei angehalten und als Räuber verdächtigt wurden.

Im Mittelpunkt standen an diesem Abend aber ganz klar die großen Songs der drei Gruppen, die in diesem Jahr allesamt auf ein halbes Jahrhundert Historie blicken können und die sich allesamt mächtig ins Zeug legten.

Wishbone Ash machten den Anfang und blieben mit „Blowin Free“ oder „The King will come“ keinen ihrer Hits schuldig. Dabei fiel auf, dass Andy Powell (69) nach wie vor eine kraftvolle Stimme und Charisma besitzt, von den spielerischen Fähigkeiten ganz zu schweigen. Doch auch seine weitaus jüngere Begleitmannschaft stand dem in nichts nach und lieferte einen musikalisch abwechslungsreichen Gig bei bestem Sound ab.

Größte Überraschung bei Nazareth: Der seit 2015 am Mikro stehende Sänger Carl Sentance ist ein mehr als würdiger Ersatz für Originalstimme Dan McCafferty, der mittlerweile im Ruhestand ist. Sentance sieht nicht nur genauso aus wie das Vorbild in jungen Jahren, er schafft es auch, die Schmuseklassiker „Love Hurts“ oder „Dream On“ mit ähnlichem Timbre zu intonieren wie er bei „Miss Misery“ oder „Hair of the dog“ das Reibeisen auspackt.

Pete Agnew und sein Sohn Lee am Schlagzeug bildeten einen soliden Teppich, auf dem Gitarrist Jimmy Murrison Soli und Riffs zauberte.

Kein Geringerer als Deep-Purple-Keyboarder Don Airey nahm bei Uriah Heep hinter den Tasten Platz, nachdem Phil Lanzon wegen eines Todesfalls in der Familie pausierte. Airey wurde frenetisch von den Fans begrüßt und lieferte einen fulminanten Job ab.

Seine Soli bei „Gypsy“ oder die Orgel-Riffs von „July Morning“ ließen nichts missen. Die Band rockte munter auf, angeführt von Bandgründer Mick Box (72), der nach wie vor jugendlich frisch wirkt, das Wah-Wah-Pedal durchtrat und mit einer ausgefeilten Gestik den Äther zu beschwören schien. Bernie Shaw ist nun auch schon seit über 30 Jahren dabei und zeigte einmal mehr, dass er der geborene Frontmann ist. Bei „Lady in Black“, akustisch begonnen, gingen sogar die Feuerzeuge hoch. Insgesamt ein Abend und ein Konzept, das nach Wiederholung schreit. Andy Scott und Sweet kommen schon am 10. Juli wieder zurück in die Posthalle. Eva Lechner

