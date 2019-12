Hitzige Debatte um Nobelpreis

Der Weihnachtsmarkt auf dem Stortorget vor dem Sitz der Schwedischen Akademie in Stockholm verfügt über das Maximalmaß an skandinavischer Winterbesinnlichkeit. Wenn Literaturnobelpreisträger Peter Handke an diesem Freitag – seinem 77. Geburtstag – zur Pressekonferenz in die Akademie in der Stockholmer Altstadt kommt, dann dürfte dieser Platz der schwedischen Glögg-Seligkeit auf seinem Weg liegen. Ein entspannter Auftritt steht dem Österreicher aber nicht ins Haus – im Gegenteil.

Die Debatte um die Nobelpreisvergabe an Handke hat den literarischen Herbst bestimmt. Scharfe Kritik gab es etwa vom gebürtig aus Bosnien stammenden Schriftsteller Saša Stanišić, dem diesjährigen Preisträger des Deutschen Buchpreises. Grund für all das ist Handkes polarisierende Haltung zum Jugoslawien-Konflikt: Er hattČe sich stark mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. 2006 hielt er bei der Beerdigung des sechs Jahre zuvor gestürzten serbischen Führers Slobodan Milosevic eine Rede – eine Rede, von der Handke später sagte, sie sei dem Staat Jugoslawien gewidmet gewesen, nicht dem Politiker, der gestorben war, bevor er mutmaßlich vom UN-Kriegsverbrechertribunal verurteilt worden wäre.

All das mündet nun in die in diesen Tagen beginnende Nobelwoche. Mit ihr ist das übliche Brimborium um die Preisträger verbunden: eine Pressekonferenz hier, eine Lesung da, einige Geehrte dürfen gar mit Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS telefonieren. Das Ganze kulminiert am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, in einer feierlichen Preisübergabe – zu der parallel Proteste gegen Handke angekündigt sind.

Protest vor der Akademie

Eine Reihe von Organisationen um die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte das Nobelkomitee der Schwedischen Akademie auf, Handke dazu zu bringen, sich öffentlich bei den Opfern des Völkermordes von Srebrenica und Bosnien zu entschuldigen. Ob er die Gelegenheit heute dafür nutzt? Wenn er nicht zu einer Entschuldigung bereit sei, solle das Komitee darauf bestehen, dass er auf den Preis verzichte. Ob sich bereits zur Handke-Pressekonferenz am Freitag Menschen aus Protest vor der Akademie versammeln werden, war zuletzt noch unklar.

Andere verstehen nicht, warum Handke derart angegangen wird. In einem Offenen Brief formulierten in Österreich rund 120 Autoren, Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Künstler ihr tiefes Unbehagen darüber. Die Kritik an Handke habe „längst den Boden vertretbarer Auseinandersetzungen verloren“, hieß es dort. „Sie besteht fast nur noch aus Hass, Missgunst, Unterstellungen, Verzerrungen und Ähnlichem mehr, sie ist zu einer Anti-Handke-Propaganda verkommen.“

Der kritisierte Preisträger selbst gab sich vermehrt dünnhäutig, geschwiegen hat er aber nicht. In einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ sagte er, es sei um „Gerechtigkeit für Serbien“ gegangen. „Kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar, kein einziges. Das ist Literatur“, betonte Handke.

Sympathien habe er niemals für Milosevic geäußert. „Ich habe mich keinen Augenblick verbeugt, weder innerlich noch äußerlich.“ Der Zerfall Jugoslawiens zu Beginn der 1990er Jahre war mit einer Serie von blutigen Kriegen zwischen Serbien und anderen Nachfolgestaaten einhergegangen. Allein in Bosnien gab es 100 000 Tote und zwei Millionen Vertriebene. Auch wenn alle Seiten Kriegsverbrechen begingen, belegen Erkenntnisse der Zeitgeschichtsforschung sowie die Rechtssprechung des Internationalen Jugoslawien-Tribunals in Den Haag, dass die Kriege von Milosevic geplant und initiiert wurden, dass die meisten und schwersten Gräuel auf das Konto seiner Kriegsmaschinerie gingen.

Unbestritten ist der nahe Paris lebende Handke mit seiner poetischen Sprache und dem Umfang seines Werks wohl der wichtigste lebende Schriftsteller Österreichs. Über 11 400 Seiten enthält die vom Suhrkamp Verlag herausgegebene „Handke Bibliothek“, in der alles enthalten ist, was er je in Buchform veröffentlicht hat. Die Debatte um ihn dreht sich um eine alte Frage: Kann das Werk eines Schriftstellers unabhängig von seiner Person betrachtet werden? (dpa/tog)

