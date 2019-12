Hobbit-Darsteller Billy Boyd: „Wir lieben, dass am Ende das Gute siegt“

Um die Feiertage herum laufen Peter Jacksons Verfilmungen von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Klassikern „Der Herr der Ringe" und „Der Hobbit" in Dauerschleife. Diese seit Jahren ungebrochene Popularität bringt Bilder, Geschichten und die Musik Kino-Epen am Montag, 30. Dezember, 16 Uhr, auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens. Im Zentrum dabei: Sänger und Schauspieler Billy Boyd. Der Schotte spielt in der Haupttrilogie nicht nur den Hobbit Peregrin „Pippin" Tuk, einen der treuen Gefährten der Hauptfigur Frodo Beutlin, der 51-Jährige steuerte zu den Soundtracks auch eigene Lieder bei. Im Telefoninterview spricht er über das Konzept der Show „Der Herr der Ringe & der Hobbit - das Auenland-Konzert", den Live-Boom von Filmmusik, die Arbeit mit Regisseur Peter Jackson und seine Sicht auf den Brexit.

Mister Boyd, was erwartet die Besucher am 30. Dezember beim „Auenland-Konzert“ konkret? Billy Boyd: Ich muss da etwas zurückgreifen. Diese Show geht auf Christopher Lee zurück ... ... den legendären Dracula-Darsteller, der im „Herrn der Ringe“ den zur bösen Seite übergelaufenen Zauberer Saruman spielt? Boyd: Genau. Er war ... ... Die Hobbits aus Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie im Jahr 2001 (v.l.) Sean Astin als Sam Gamgee, Frodo-Darsteller Elijah Wood, Billy Boyd als Pippin und Dominic Monaghan (Merry). © Picture Alliance/ Mary Evans Picture Library/Ronald A Grant/New Line Cinema

Sie sehen 7% der insgesamt 5127 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Angemeldet bleiben Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019